Video zeigt dramatische Szenen an Bord

Kreuzfahrtschiff in Seenot – Evakuierung der "Viking Sky" unterbrochen

24.03.2019, 10:52 Uhr | AFP, dpa, pdi

Norwegen: Ein Kreuzfahrtschiff ist zwei Kilometer vor der Küste in Seenot geraten, die Zustände an Bord sind dramatisch. (Quelle: t-online.de)

Vor der norwegischen Küste ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten. Die Szenen an Bord der "Viking Sky" wirken dramatisch: Möbel fliegen durch die Luft, Teile der Decke stürzen ein. (Quelle: t-online.de)

Drama vor der Küste Norwegens: Ein Kreuzfahrtschiff ist bei Sturm in Seenot geraten, etwa 1.000 Menschen sind noch an Bord. Nun wird die "Viking Sky" zur Küste geschleppt.

Die dramatische Evakuierung der "Viking Sky" in Norwegen ist unterbrochen worden. Hubschrauber sollten keine Menschen mehr von Bord des Kreuzfahrtschiffes an Land fliegen, während Schlepper das Schiff in den Hafen der Stadt Molde bringen. Das teilte der südnorwegische Rettungsdienst am Sonntag mit.

Die Nachrichtenagentur NTB berichtet, der Kapitän werde während des Manövers entscheiden, ob die Evakuierung per Helikopter fortgesetzt werde. Bislang sind etwa 460 der insgesamt 1373 Passagiere und Besatzungsmitglieder vom Schiff an Land geholt worden.17 von ihnen habe man ins Krankenhaus gebracht. Die Evakuierung soll am Sonntag unentwegt weitergehen.

Passagier-Video von der Bord der "Viking Sky"

Die "Viking Sky" war am Samstagnachmittag wegen Problemen mit dem Antrieb während eines Sturms an der zentralen Westküste Norwegens in Seenot geraten. Nun wird das Schiff zur nahegelegenen Stadt Molde geschleppt. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord.

An Bord des Schiffes spielten sich dramatische Szenen ab, die Passagiere via Twitter in die Außenwelt tragen (wie auf diesem Video zu sehen ist). Die Passagiere harren offenbar in Schwimmwesten aus und warten auf Rettung. Das Schiff wird von meterhohen Wellen durchgeschüttelt, Gegenstände fliegen durch die Gegend und sogar Teile der Decke lösen sich.

Berüchtigtes Seegebiet

Die neun Besatzungsmitglieder eines im selben Küstengebiet gleichzeitig in Seenot geratenen Frachters wurden mittlerweile in Sicherheit gebracht. Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" war ebenfalls der Motor ausgefallen. Daraufhin habe es Schlagseite bekommen, teilte der Rettungsdienst mit. Der Frachter war auf dem Weg zur "Viking Sky", um zu helfen.

Das Frachtschiff "Hagland Captain" ist im selben Seegebiet havariert wie die "Viking Sky". (Quelle: Reuters)

Zur Unterstützung der "Hagland Captain" wurden am Samstag zwei Rettungshubschrauber umgeleitet, die sich auf dem Weg zur "Viking Sky" befunden hatten. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes hatte sich dadurch verzögert. Fernsehbilder zeigten das riesige weiße Kreuzfahrtschiff im aufgewühlten Meer, während Helikopter in der Luft kreisten. Auch Schiffe der Küstenwache und Rettungsboote waren auf dem Weg.



Im Küstenabschnitt Hustadvika, einem Seegebiet, das wegen zahlreicher kleiner Inseln und Riffe als besonders gefährlich gilt, kommt es immer wieder zu Schiffsunfällen. Ein Motorschaden gilt dort als besonders gefährlich, weil es unter Wasser viele Riffe gibt. Die "Viking Sky" war auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden.