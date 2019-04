Schon wieder muss ein Lufthansa-Flugzeug umdrehen

Eine Passagiermaschine der Lufthansa musste wegen technischer Probleme umdrehen. Erst vor knapp einer Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. 284 Passagiere wurden in Hotels untergebracht.

Technische Probleme haben ein Flugzeug auf dem Weg von Frankfurt nach São Paulo zur Umkehr gezwungen. Die Maschine der Lufthansa sollte am frühen Dienstagmorgen wieder in Frankfurt landen und anschließend technisch geprüft werden, wie eine Sprecherin der Airline sagte.

LIVE: Lufthansa #LH506 Frankfurt to Sao Paulo (Boeing 747-8 D-ABYU) has turned back near Lyon squawking 7700 General Emergency & is dumping fuel for a return to FRA. Indication of fire in the hold (via Captain on Zurich Radar).https://t.co/wake56Rq6h pic.twitter.com/J9ytBvKjvM