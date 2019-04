Fliegende Intensivstation "MedEvac"

Bundeswehr holt Verletzte von Madeira nach Deutschland

20.04.2019, 15:12 Uhr | dpa, jmt

Außenminister Heiko Maas reiste am Donnerstag zum Unglücksort auf der portugiesischen Insel Madeira. Bei einem Busunfall waren am Mittwochabend Dutzende Urlauber aus Deutschland ums Leben gekommen. (Quelle:Reuters)

Die Bundeswehr fliegt die Verletzten des Busunglücks von Madeira nach Deutschland. Ein Airbus der Flugbereitschaft ist im Einsatz – der Flieger kann auch Schwerstverletzte befördern.

Ein "MedEvac"-Airbus der Luftwaffe ist am frühen Morgen von Köln-Wahn Richtung Madeira gestartet. Der Airbus A310 der Flugbereitschaft nahm dort die Verletzten des Busunglücks vom Mittwoch auf und startete gegen 13 Uhr wieder zum Rückflug nach Deutschland. Die Flugzeit beträgt rund 3 Stunden und 15 Minuten. An Bord waren neben Ärzten zwölf Patienten, nach portugiesischen Medienberichten sechs Männer und sechs Frauen. Eine verletzte Deutsche war nach Angaben der Klinikleitung noch nicht transportfähig und blieb zunächst im Krankenhaus.

Platz für 44 Patienten an Bord

Der Airbus A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. Die Luftwaffe bezeichnet die Maschine als "wichtiges Glied in der Rettungskette zur medizinischen Evakuierung schwer und schwerst verletzter Personen über große Distanzen".

Landung auf Madeira: Der MedEvac soll Verletzte zurück nach Deutschland bringen. (Quelle: Armando Franca/AP/dpa)



An Bord sind bis zu sechs Plätze für intensivmedizinische Behandlung. Zudem gibt es 38 weitere Liegeplätze, wobei für 16 Patienten eine verstärkte medizinische Überwachung mit Monitoren möglich ist. Damit können 44 Patienten liegend transportiert werden. Die medizinische Besatzung kann bis zu 25 Menschen zählen. Die Luftwaffe hält auf dem Flughafen Köln-Wahn immer einen MedEvac-Airbus in 24-Stunden-Bereitschaft.







Am Mittwoch war auf Madeira ein Reisebus von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. 29 Menschen starben, viele wurden verletzt. Am Freitag befanden sich noch 16 Verletzte in der Klinik von Funchal. Das Krankenhaus hatte jedoch empfohlen, die Verletzten nicht schon am Freitag auszufliegen. Die Ursache des Unglücks ist noch immer unklar – ein Überlebender vermutete allerdings Bremsversagen als Grund für den Unfall.