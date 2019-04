Wegen Krankheitsfalls in Stellwerk

Frankfurter Flughafen vom Bahn-Fernverkehr abgeschnitten

28.04.2019, 16:10 Uhr | dpa-AFX

Fernzüge der Deutschen Bahn fuhren am Sonntag am Frankfurter Flughafen und am Mainzer Bahnhof vorbei. Der Grund: Ein Krankheitsfall in einem Stellwerk, der nicht kompensiert werden konnte.

Wegen eines nicht besetzten Stellwerks konnten zahlreiche Fernzüge der Deutschen Bahn am Sonntag den Frankfurter Flughafen und den Mainzer Hauptbahnhof nicht anfahren.



S-Bahn als Alternative nutzen

Fahrgäste wurden gebeten, unter anderem auf die S-Bahn umzusteigen, sagte ein Bahnsprecher. Grund sei eine kurzfristige Krankmeldung eines Mitarbeiters, die trotz aller Anstrengungen nicht habe kompensiert werden können.

Betroffen waren ICE- und IC-Züge, die die Strecke Frankfurt-Mainz passieren. Der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Koblenz wurde umgeleitet.





"Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für alle Unannehmlichkeiten", sagte der Sprecher. Um 15.00 Uhr war die Störung wieder beendet. Sie hatte um 6.00 Uhr am Sonntagmorgen begonnen.