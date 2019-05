Herrentag in Zwickau

18-Jähriger verliert Finger durch Böller

31.05.2019, 11:12 Uhr | dpa

Böller in einer Hand: In Zwickau hat ein Unbekannter einem 18-Jährigen einen Feuerwerkskörper in die Hand gedrückt, der daraufhin explodierte. (Symbolbild) (Quelle: Rene Traut/imago images)

In Sachsen ist am Feiertag ein 18-Jähriger durch einen Böller verletzt worden: Er verlor einen halben Finger. Er hatte den Knallkörper nicht selbst angezündet.

Ein Böller hat einem 18-Jährigen in Zwickau einen Teil vom linken Zeigefinger abgerissen und ihn am Bauch verletzt. Ein Unbekannter habe ihm am Herrentag einen pyrotechnischen Gegenstand in die Hand gedrückt, der dann plötzlich explodiert sei, teilte die Polizei mit. Ein weiterer 18-Jähriger erlitt durch die Explosion leichtere Verletzungen und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden waren mit einer Gruppe von mehreren Gleichaltrigen unterwegs.







Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar, unter anderem, weil die Polizei den unter Schock stehenden jungen Mann vorläufig nicht befragen konnte. Ob es sich bei dem Böller um illegale Pyrotechnik handelt, mussten die Beamten noch ermitteln. "Das können wir noch nicht sagen, wir haben weder Reste der Pyrotechnik noch des Fingers gefunden", sagte eine Polizeisprecherin. Übermäßig betrunken seien die jungen Männer in der Gruppe nicht gewesen.