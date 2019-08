Unwetter in Deutschland

Gewitter fegen über den Süden – mehrere Autobahnunfälle

06.08.2019, 23:38 Uhr | dpa

Untergangsstimmung im Süden und Südwesten: Dunkle Wolken, Schauer und Blitze ziehen über mehrere Bundesländer. Es gibt Verletzte.

Gewitter und heftige Regenschauer sind am Dienstagabend über die Südhälfte Deutschlands gefegt. Der Wetterdienst kachelmannwetter.de registrierte in Pforzheim (Baden-Württemberg) 115 km/h Windgeschwindigkeit. In Tholey (Saarland) wurden demnach 100 km/h gemessen. Allein in Ludwigshafen gingen in kurzer Zeit mehr als 100 Notrufe bei der Feuerwehr ein, wie diese mitteilte. Die schweren Regenfälle führten in der Nähe von Koblenz (Rheinland-Pfalz) zu mindestens zwei Unfällen auf der Autobahn. Es gab eine Schwerverletzte, wie die Polizei berichtete. Die Unwetterfront zog am Dienstagabend vom Süden Nordrhein-Westfalens bis nach Bayern.

Mehrere Autounfälle

Die Unfälle passierten auf der A48. Bei Weitersburg überschlug sich ein Auto mehrfach, eine Frau wurde schwer verletzt. Drei weitere Menschen aus demselben Fahrzeug, darunter zwei Kinder und ihre Mutter, wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Am Autobahnkreuz Koblenz prallte ein Auto wegen Starkregens und überhöhter Geschwindigkeit gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn Richtung Trier wurde für Bergung und Reinigung kurzfristig gesperrt.

"Xavier" bringt kühlere Luft



Der Deutsche Wetterdienst hatte schon am Dienstagnachmittag vor schweren Unwettern im Süden gewarnt. Grund für die Gewitter ist Tief "Xavier" über Irland, das mit westlicher Strömung warme und zudem labil geschichtete Meeresluft nach Deutschland führt. Es wird erst im Laufe des Mittwochs von einer Kaltfront nach Süden abgedrängt. Das Unwetter werde sich voraussichtlich bis in den frühen Mittwochmorgen ziehen, hieß es.

Tagsüber müssen sich die Menschen im Südwesten auf jede Menge Wolken, Schauer und örtlich auf kräftige Gewitter einstellen. Dabei ist es unter "Xavier" viel kühler als an den vergangenen Tagen. Die 25-Grad-Marke wird am Mittwoch voraussichtlich nur noch im äußersten Osten und Südosten geknackt, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad.





Der Donnerstag steht dann überwiegend im Zeichen eines kurzen Zwischenhochs. Es ist oft bewölkt, aber trocken – bei Temperaturen, die auf 22 bis 27 Grad steigen dürften. Im äußersten Norden sowie an den Alpen muss mit Schauern oder auch kurzen Gewittern gerechnet werden.