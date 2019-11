Unglück in Bremen

23-Jähriger fährt mit Auto in die Weser

15.11.2019, 11:42 Uhr | AFP

In Bremen ist ein Mann mit seinem Fahrzeug in der Weser gelandet. Zuvor kollidierte er mit mehreren geparkten Autos. Es gelang dem Fahrer, sich aus dem sinkenden Fahrzeug zu retten.

Ein 23-Jähriger hat sich in Bremen aus einem in die Weser gestürzten Auto gerettet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt der Mitarbeiter eines auf den Fahrzeugumschlag spezialisierten Logistikunternehmens nach eigenen Angaben bei Rangierarbeiten am Steuer einen Schwächeanfall. Er kollidierte mit drei geparkten Autos und fuhr über ein Hafenpier ins Wasser.







Demnach gelang es dem Mann nach dem Unfall vom Donnerstag aber, sich aus dem sinkenden Auto zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Er erlitt nur leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Feuerwehr barg den versunkenen Wagen mit einem Kran, der Schiffsverkehr wurde in dieser Zeit gestoppt. Das Bremer Gewerbeaufsichtsamt übernahm die weiteren Untersuchungen.