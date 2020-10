7-Tage-Inzidenz

In diesen Landkreisen häufen sich die Corona-Neuinfektionen

Grafik: Neuinfektionen in den Landkreisen. (Quelle: Getty Images)

Die Politik will einen bundesweiten Shutdown verhindern und das Coronavirus lokal bekämpfen. Dabei steht ein bestimmter Wert im Fokus: die sogenannte 7-Tage-Inzidenz. Wir zeigen, wo sich die Neuinfektionen aktuell häufen.

Wichtiger Hinweis: Die hier dargestellten Zahlen stammen vom Robert Koch-Institut und stellen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen dar. Da neue Infektionen zum Teil mit einer erheblichen Verzögerung von den Gesundheitsämtern an das RKI gemeldet werden, werden die Fallzahlen und der daraus resultierende Inzidenzwert in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Der Effekt durch den Meldeverzug ist in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich ausgeprägt. Im Einzelfall kann es sein, dass eine Region die Grenzwerte längst überschritten hat. Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den offiziellen Seiten Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises über aktuelle Maßnahmen.

Die Coronavirus-Pandemie nimmt erneut an Fahrt auf. Quer durch Deutschland entstehen regionale Corona-Hotspots. Seit Anfang Oktober steigt die Zahl der neu gemeldeten Infektionen exponentiell an.

Die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut mahnen zur Vorsicht. Die Maskenpflicht wird wieder ausgeweitet, in Berlin zum Beispiel gilt sie jetzt auch in Büros, in Baden-Württemberg auch im Schulunterricht. Manche Städte wie Köln, Hamburg und München verlangen, dass der Mund-Nasen-Schutz auf belebten Straßen und Plätzen sogar im Freien getragen wird. Restaurants und Bars müssen zum Teil früher schließen.

Corona-Obergrenze: Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern wird es kritisch

Ähnliche Einschränkungen drohen überall dort, wo sich die Neuinfektionen häufen. Ausschlaggebend für Gegenmaßnahmen ist die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.



Eine Häufung von mehr als 35 Fällen gilt laut einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern als kritisch. Ab diesem Wert sollen bereits Kontaktbeschränkungen und eine erweiterte Maskenpflicht in Kraft treten. Bei einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche müssen die Landesregierungen und Kommunen weitere Maßnahmen verhängen.

Unsere interaktive Karte zeigt, welche Landkreise die Obergrenze sprengen oder an ihr kratzen.

Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Landkreis, um zu erfahren, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut und werden täglich aktualisiert. Bitte beachten: Landkreise und gleichnamige Kreisstädte werden gesondert ausgewiesen. Um beispielsweise den Wert für die Stadt Rosenheim im Landkreis Rosenheim zu sehen, müssen Sie gegebenenfalls in die Karte hineinzoomen.

Darum ist die 7-Tage-Inzidenz aussagekräftiger als andere Werte

Die 7-Tage-Inzidenz wurde eingeführt, um aktuelle Hotspots in der Coronavirus-Epidemie identifizieren und mögliche Risiken für die Bevölkerung besser bewerten zu können. Im Gegensatz zu der Gesamtzahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle gibt der Wert eher das aktuelle Infektionsgeschehen wieder. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass nicht alle Fälle erkannt werden. Außerdem gibt es einen Meldeverzug, der dazu führt, dass generell eher zu niedrige Fallzahlen gemeldet werden. Ob Gegenmaßnahmen wirksam sind, lässt sich erst nach etwa zwei Wochen aus den Meldedaten ablesen.

Für die 7-Tage-Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen ins Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt. Das ist wichtig, da bei der Betrachtung der absoluten Zahlen vor allem die Hotspots in den Großstädten auffallen würden, nicht aber in kleineren Gemeinden mit wenigen Einwohnern. Durch die Berechnung von 7-Tages-Intervallen werden zudem statistische Schwankungen durch Wochend- und Feiertage zumindest teilweise aufgefangen.

Die nachfolgende Karte zeigt die Gesamtzahl der bisher gemeldeten Fälle nach Landkreis.

Warum wurde 50 als Obergrenze festgelegt?



Anfang Mai haben sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten darauf geeinigt, dass die Ausnahmeregelungen und Einschränkungen, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie erlassen wurden, schrittweise gelockert werden. An die Stelle der bundes- und landesweiten Verbote sollten regionale Maßnahmen treten, um Ausbrüche lokal zu unterbinden.

Dazu wurde die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche festgelegt. Im Oktober kam der Schwellenwert von 35 hinzu. Damit reagierten Bund und Länder auf die zum Teil dramatischen Entwicklungen nach dem Sommer. Mehr dazu hier.



Die Entscheidung für diese Grenzwerte basiert auf Erfahrungswerten und Einschätzungen aus der Politik und weniger auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hintergrund ist unter anderem, dass die lokalen Behörden in der Lage sein müssen, den Ausbruch verwaltungstechnisch zu bewältigen. Es muss beispielsweise ausreichend Personal zur Kontaktverfolgung zur Verfügung stehen. Auch die Gesundheitsversorgung muss sichergestellt sein – etwa für den Fall, dass Massentests notwendig werden.

Wenn jeder seine Kontakte reduziert, kann das die Gesundheitsämter bereits erheblich entlasten.

Wo die Obergrenze auf die Probe gestellt wurde



Nach einem heftigen Coronavirus-Ausbruch in den Tönnies-Fleischereibetrieben im Landkreis Gütersloh wurde die Regelung erstmals auf die Probe gestellt und am 23. Juni wurde ein "regionaler Lockdown" verhängt. Dieser wurde am 6. Juli gerichtlich aufgehoben. Mehr dazu hier.

Kunden mit Mundschutz in einem Supermarkt: Die Maskenpflicht gilt als eine der wirksamsten Anti-Corona-Maßnahmen. (Quelle: imago images)



Mitte Oktober gibt es immer mehr Landkreise, in denen die Lage angespannt ist, oder die bereits zu Risikogebieten erklärt wurden. Oft kann die Ursache eines Ausbruchs nicht mehr genau zurückverfolgt werden, die Gesundheitsbehörden sprechen von einem "diffusen Infektionsgeschehen".

Im Landkreis Berchtesgaden in Bayern wurde der erste regionale Lockdown nach dem Sommer verhängt. Was das im Einzelnen bedeutet und welche Regeln nun gelten, erfahren Sie hier.

Experten hatten vor einer "zweiten Welle" im Herbst und Winter gewarnt. Trotzdem zeigten sich einige überrascht von der Dynamik des Infektionsgeschehens und dem frühen Zeitpunkt. Mit sinkenden Temperaturen wird es voraussichtlich nicht einfacher, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen, da sich die Menschen nun wieder öfter in Innenräumen aufhalten.



Regelmäßiges Lüften kann helfen, das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen zu senken. Auch Abstandsregeln und Hygienevorschriften sollten weiterhin eingehalten werden. Insbesondere das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hat sich wiederholt als effektive Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie erwiesen.