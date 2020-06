Neuinfektionen in Europa

Animation zeigt: Deutsches Nachbarland erlebt zeitweisen Corona-Ausbruch

Während andere Regionen der Welt von der Corona-Pandemie weiter stark betroffen sind, gehen die Zahlen in Europa insgesamt zurück. Doch nicht überall ist die Entwicklung so positiv.

Sommerurlaub in Europa schien noch vor kurzem unerreichbar. Doch schon in der kommenden Woche sind wieder Reisen in andere EU-Staaten möglich. Das Bundeskabinett hatte in der Vorwoche beschlossen, die Reisewarnung für 31 europäische Länder aufzuheben. Startpunkt hierfür ist der 15. Juni, mit Ausnahme von Spanien und Norwegen, da hier noch Einreisesperren gelten.

Die Lockerungen kommen rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison. Zeit, einen Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus-Erregers Sars-CoV-2 in Europa zu werfen. Während zahlreiche Staaten zuletzt fast durchgehend positive, sinkende Zahlen zu verzeichnen hatten, erleben andere europäische Länder neue Ausbrüche der Infektionskrankheit. Betroffen sind unter anderem Polen und Griechenland.

Wie viele Menschen sich dort mit dem Virus infizieren, woher der Ausbruch kommt und welche Entwicklungen in Europa auch noch wichtig sind, sehen Sie in unserer Animation oben im Video – oder hier.