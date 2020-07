Weltgesundheitsorganisation

Höchstwert bei Infektionen: 230.000 neue Corona-Fälle

12.07.2020, 20:36 Uhr | dpa

Arbeiter in Schutzkleidung beladen in Bagdad einen Kühlwagen mit Leichen von Menschen, die am Coronavirus gestorben sind. Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa. (Quelle: dpa)