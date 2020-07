Feuer nicht unter Kontrolle

Großbrand in Kathedrale von Nantes ausgebrochen

18.07.2020, 09:27 Uhr | AFP, pdi

Brand in der Kathedrale in Nantes: Die Feuerwehr war seit 7.44 Uhr am Samstagmorgen im Einsatz. (Quelle: Reuters)

Die Bilder erinnern erschreckend an das Feuer von Notre-Dame in Paris: Wieder brennt in Frankreiche eine Kathedrale, diesmal in der Großstadt Nantes. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

In der Kathedrale von Nantes ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien um 7.44 Uhr wegen des Brandes alarmiert worden, teilte die Feuerwehr des nordfranzösischen Départements Loire-Atlantique der Nachrichtenagentur AFP mit. 60 Feuerwehrleute kämpfen demnach gegen die Flammen.

"Das Feuer ist nicht unter Kontrolle, es greift um sich", erklärte die Feuerwehr. Es handele sich um einen "Großbrand".

Vor fünf Jahren hatte es in Nantes schon einmal einen spektakulären Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile der Basilika Saint-Donatien aus dem 19. Jahrhundert zerstört. Nantes hat insgesamt zwei Basiliken und eine Kathedrale.