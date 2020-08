Höchste Temperatur seit über 100 Jahren

54,4 Grad – Hitzerekord in Death Valley

17.08.2020, 22:18 Uhr | AFP

So heiß wie am vergangenen Wochenende ist es auch im trockensten Ort der USA nur selten. Der Nationale Wetterdienst der USA maß am Sonntag eine Temperatur von 54,4 Grad Celsius. (Quelle: t-online.de)

Es wäre die höchste jemals gemessene Temperatur im "Tal des Todes": Der Nationale Wetterdienst der USA stellte einen Rekordwert fest – erst vor wenigen Jahren aber gab es eine Messung in ähnlicher Höhe.

Das Death Valley in Kalifornien ist für die dort herrschende Gluthitze bekannt – so heiß wie am Wochenende ist es aber auch im Tal des Todes nur selten. Der Nationale Wetterdienst der USA maß am Sonntag eine Temperatur von 54,4 Grad Celsius.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) will die Messung nun überprüfen. Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilte sie am Montag mit: "Es wäre die höchste offiziell gemessene Temperatur auf Erden seit 1913". Die extrem hohe Temperatur wurde um 15.41 Uhr Ortszeit von einer Station des US-Wetterdienstes am "Furnace Creek" registriert – zu Deutsch: "Ofen-Bach".

Der Death Valley Nationalpark in der Mojave-Wüste westlich der Casino-Metropole Las Vegas hält bereits den Rekord für die höchste jemals gemessene Temperatur auf der Erde: 56,7 Grad im Juli 1913. Das letzte Mal, dass das Thermometer in ähnliche Höhe gestiegen ist, war im Juli 2013 mit 53,9 Grad. Aktuell wird der Südwesten der USA von einer extremen Hitzewelle heimgesucht.