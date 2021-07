Starkregen in Bayern

Landkreis ruft wegen Unwetter den Katastrophenfall aus

13.07.2021, 22:34 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen neben einem Einsatzfahrzeug: In dem Ort Naibla ist der Fluss Selbitz übergelaufen. (Quelle: Daniel Vogl/dpa)

In Oberfranken sind nach einem starken Unwetter Straßen und Keller überflutet worden. Ein Landkreis rief nun den Katastrophenfall aus. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Wegen Unwetter mit starken Regenfällen ist im Landkreis Hof in Bayern der Katastrophenfall ausgerufen worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz am späten Dienstagabend weiter mitteilte, war auch der Notruf 112 wegen der Vielzahl der Anrufer in Einzelfällen nicht sofort erreichbar. Die rettungsdienstliche Versorgung sei jedoch sichergestellt, auch wenn die Einsätze der Feuerwehr priorisiert werden müssten und Wartezeiten anfallen könnten.

Die Polizeiinspektion Hof bestätigte den Eintritt des Katastrophenfalls. Es sei aber zunächst bei vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen geblieben, berichtete ein Beamter. So sei die Bundesstraße 173 bei Köditz komplett gesperrt worden, "weil rechts und links das Wasser sturzbachartig vorbeigelaufen ist, da wurde die Straße unterspült". In der Gemeinde nahe Hof drohe auch ein Baukran umzustürzen, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk seien vor Ort.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Auf der Autobahn 72 bei Hof sei der Verkehr durch auf der Straße stehendes Wasser behindert worden. Auch im Landkreis Naila mussten einige Straßen gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bayreuth.



Zu den besonders stark getroffenen Gemeinden gehörte den Angaben zufolge auch die Stadt Selbitz (Landkreis Hof). Die Feuerwehren seien im Dauereinsatz, um Wasser aus Kellern zu pumpen und Sandsäcke zu beschaffen. Einige Bewohner hätten ihre Häuser zeitweise verlassen müssen. Von Verletzten war der Polizei zunächst nichts bekannt.