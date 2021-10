Passagierjet bricht Landung ab

Auto durchbricht Zaun an Ryanair-Flughafen

10.10.2021, 05:32 Uhr | dpa

Zwei Flugzeuge der Ryanair am Flughafen Niederrhein in Weeze (Archivbild). Ein Auto war am Sonntag durch den Zaun gebrochen und neben der Landebahn gefahren. (Quelle: Markus van Offern/imago images)

Ein Autofahrer ist am Samstag durch den Zaun des Flughafens Niederrhein gerast. Ein Passagierflugzeug musste die Landung abbrechen. Das Fahrzeug wurde von Sicherheitskräften gestoppt.

Ein Auto hat am Flughafen Weeze am Niederrhein einen Zaun in der Nähe der Rollbahn durchbrochen, so dass eine Passagiermaschine ihren Landeanflug abbrechen musste. Die Polizei rückte mit etlichen Einsatzkräften und Fahrzeugen aus, da sie einen Anschlag nicht ausschließen konnte. Doch der Grund für den Vorfall war ein medizinischer, wie die Polizei Kleve am frühen Sonntagmorgen mitteilte: Ein 59-jähriger Autofahrer hatte am Samstagabend während seiner Fahrt am Airport einen Notfall erlitten, weshalb er mit seinem Wagen von der Straße abkam und den Sicherheitszaun des Regionalflughafens durchbrach.

Strafverfahren eingeleitet

Das Auto fuhr dann weiter auf einer Nebenspur der Start- und Landesbahn entlang, bis es von Sicherheitskräften gestoppt werden konnte. Der Flugverkehr ruhte so lange, bis die Situation geklärt war. Bei dem Fahrer wurde neben der medizinischen Notlage auch Alkohol im Blut festgestellt. Er kam in ärztliche Behandlung und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Die umgeleitete Ryanair-Maschine kam nach Angaben des WDR aus Rom. Dies habe eine Reporterin des Senders berichtet, die in der Maschine gesessen habe. Eine andere Passagierin schilderte dem WDR ihre Gefühle beim abgebrochenen Landeanflug: "Wir sind auf Weeze angeflogen und plötzlich hat der Pilot wieder Gas gegeben, hat hochgezogen und die Räder wurden wieder eingefahren und es war unheimlich, das war keine gute Erfahrung." Nach einem Zwischenstopp in Münster konnte die Maschine dann am späteren Abend schließlich doch noch in Weeze (Kreis Kleve) landen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Flughafen wird zu 90 Prozent von der Billigfluglinie Ryanair genutzt. Im vergangenen Jahr wurden dort über 275.000 Passagiere angefertigt.