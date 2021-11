Schlagabtausch im Bundestag

Im Video: "Lauterbach, der durch jede Talkshow tingelt" – SPD-Politiker erhebt sich und kontert

Die Corona-Pläne der werdenden Ampel-Koalition wurden am Donnerstag im Bundestag kontrovers diskutiert. SPD-Politiker Karl Lauterbach stand dabei eigentlich nicht auf der Rednerliste – und rückte dann doch in den Fokus. (Quelle: t-online/Pressematerial)

Die Corona-Pläne der potentiellen Ampel-Koalition sorgten im Bundestag für eine hitzige Debatte. SPD-Politiker Karl Lauterbach stand dabei eigentlich nicht auf der Rednerliste – und rückte dann doch in den Fokus.

Im Bundestag sind die Corona-Pläne von SPD, FDP und Grünen am Donnerstag kontrovers diskutiert worden. Dabei kritisierte nicht nur der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus die Ampel-Koalition scharf. Parteikollege Jan-Marco Luczak griff SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach direkt an. Der reagierte prompt und meldete sich per Zwischenfrage zu Wort.

Die Auseinandersetzung, die sich auch um die TV-Präsenz des Gesundheitsexperten dreht, sehen Sie gleich hier oder oben im Video.