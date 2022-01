Video zeigt Vorfall bei Lanzarote

Condor-Maschine mit deutschen Urlaubern gerät in Not

Es ist der Alptraum eines jeden Urlaubers im Flugzeug: Plötzlich sind Knallgeräusche zu hören, Funken schlagen aus dem Triebwerk. Der Boeing-Pilot muss sofort reagieren.

Eine Boeing-Maschine der deutschen Fluggesellschaft Condor ist auf dem Rückflug von Lanzarote nach Deutschland in Schwierigkeiten geraten. Hintergrund waren Probleme am rechten Triebwerk. Aufnahmen von Augenzeugen und der Flughafen-Webcam machten den Vorfall sicht- und hörbar. An Bord waren 209 Urlauber auf dem Weg nach Hamburg gestartet, doch der Pilot musste notlanden.

Den Vorfall auf den Kanaren sehen Sie direkt hier oder oben im Video.