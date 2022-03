Unfall

Siebenjähriges Mädchen stirbt bei Bootsbrand in Wiesbaden

06.03.2022, 15:10 Uhr | dpa

Beim Brand eines Motorbootes am Sonntagmorgen im Rheinhafen von Wiesbaden-Schierstein ist ein siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Foto: Marvin Filipovic/5vision.media/dpa. (Quelle: dpa)

Wiesbaden (dpa) - Beim Brand eines Motorbootes am Sonntagmorgen im Rheinhafen von Wiesbaden-Schierstein ist ein siebenjähriges Mädchen ums Leben gekommen. "Die Feuerwehr konnte es nur noch tot aus dem Inneren des Bootes bergen", sagte ein Polizeisprecher.

Das brennende Freizeitboot sei im Hafen weiter weg von den Stegen geschwommen. "Der 39-jährige Vater aus Wiesbaden konnte gerettet werden", ergänzte der Sprecher. Nach Angaben der Polizei hatten beide auf der kleinen Jacht übernachtet. Es sei dem Vater nicht mehr gelungen, "das Kind zu retten, bevor er selber in das Wasser sprang". Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. "Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an", sagte der Polizeisprecher.