Am Freitag hatten die Behörden die Madrider "Sauna Paraíso" geschlossen, weil sich auch dort mehrere MÀnner angesteckt haben sollen.

Schon 30 Affenpocken-FĂ€lle in Spanien

In Spanien sind bisher 30 Affenpocken-FĂ€lle nachgewiesen. Zudem gebe es weitere 23 VerdachtsfĂ€lle, berichteten Medien am Freitag. Zur Situation in Portugal schrieb die dortige Zeitung "PĂșblico", dass inzwischen 23 FĂ€lle bestĂ€tigt seien. Der erste in Deutschland erfasste Infizierte war von Portugal ĂŒber Spanien nach Deutschland gereist – ob er sich in einem der beiden LĂ€nder ansteckte, war aber zunĂ€chst unklar.

Infektionen mit dem Affenpocken-Virus werden aus immer mehr LĂ€ndern gemeldet. Fieber, starke Kopfschmerzen, RĂŒckenschmerzen, Halsschmerzen, Husten, hĂ€ufig auch Lymphknotenschwellungen sind mögliche Symptome. Typisch ist zudem ein vom Gesicht auf den Körper ĂŒbergreifender Ausschlag. Selten treten Erblindung und entstellende Narben als DauerschĂ€den auf.

Kontaktnachverfolgung in NRW gestartet

Zuvor wurde in Deutschland ein erster Fall von Affenpocken bestĂ€tigt. Es ist der erste jemals in Deutschland erfasste Fall von Affenpocken, zuvor wurde das Virus nach Angaben des RKI hierzulande noch nie nachgewiesen. Betroffen sei ein aus Brasilien stammender 26-JĂ€hriger, der von Portugal ĂŒber Spanien nach MĂŒnchen gereist sei, hatte das bayerische Gesundheitsministerium am Freitag mitgeteilt. Seit etwa einer Woche ist er demnach in der bayerischen Landeshauptstadt, zuvor war er schon in DĂŒsseldorf und Frankfurt am Main.

Die Genom-Analyse des Erregers am Institut fĂŒr Mikrobiologie der Bundeswehr habe ergeben, dass der Patient an der milderen westafrikanischen der zwei bekannten Virusvarianten leide, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte.

NRW sucht nach Kontaktpersonen

In Nordrhein-Westfalen liegen nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums Hinweise "auf mögliche Kontakte von Personen mit dem Affenpockenvirus" vor. Diesen Hinweisen werde nachgegangen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Landeszentrum fĂŒr Gesundheit stehe in engem Austausch mit dem StĂ€ndigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren fĂŒr Krankheiten durch hochpathogene Erreger.

"Die Situation wird genau beobachtet; die Ärzte sowie die GesundheitsĂ€mter werden um verstĂ€rkte Wachsamkeit gebeten", ergĂ€nzte der Ministeriumssprecher. Eine GefĂ€hrdung fĂŒr die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland werde nach derzeitigen Erkenntnissen vom Robert Koch-Institut als gering eingeschĂ€tzt.