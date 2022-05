Immer mehr LĂ€nder melden FĂ€lle von Affenpocken. Nachdem am Wochenende Patienten in Deutschland registriert wurden, haben auch die Schweiz und Israel am Virus Erkrankte entdeckt.

In der Schweiz ist am Samstag ein erster Fall von Affenpocken bestĂ€tigt worden. Das Virus sei im Kanton Bern nachgewiesen worden, teilten die regionalen Gesundheitsbehörden mit. Die betroffene Person sei offenbar im Ausland mit dem Virus in BerĂŒhrung gekommen. Es seien umgehend Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung eingeleitet worden.

Auch in Israel ist ein Fall von Affenpocken bestĂ€tigt worden. Ein Test bei einem jungen Mann mit entsprechenden Symptomen sei positiv ausgefallen, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagabend mit. Der Mann, der im Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv in einem Isolationsraum behandelt wird, sei in gutem Zustand. Der Patient war den Angaben zufolge zuletzt aus dem Ausland zurĂŒckgekommen. Dort sei er in Kontakt mit einem an Affenpocken erkrankten Menschen gewesen. Das Ministerium rief Einwohner dazu auf, sich an ihren behandelnden Arzt zu wenden, sollten sie nach einer Auslandsreise Fieber und einen BlĂ€schenausschlag entwickeln. Es hatte in Israel bereits 2018 einen dokumentierten Fall von Affenpocken gegeben.