Diese elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt reife, ovale Affenpockenviren (l) und kugelf√∂rmige unreife Virionen (r), die aus einer menschlichen Hautprobe stammen.

Berlin (dpa) - Nach dem Auftreten erster Fälle von Affenpocken in Deutschland werden nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Eindämmungsmaßnahmen vorbereitet.

F√ľr Deutschland w√ľrden aktuell Empfehlungen zu Isolation und Quarant√§ne erarbeitet, sagte der Minister am Montag am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Er gehe davon aus, dass sie bereits an diesem Dienstag vorgelegt werden k√∂nnten. Zudem werde √ľber Impfempfehlungen f√ľr besonders gef√§hrdete Personen nachgedacht. Er habe schon Kontakt mit einem Hersteller aufgenommen, der Impfstoffe spezifisch f√ľr Affenpocken herstellt, so Lauterbach.

Am Mittwochmittag wollen Lauterbach, RKI-Pr√§sident Lothar Wieler und der Pr√§sident der Bundes√§rztekammer, Klaus Reinhardt, bei einer Pressekonferenz am Rande des 126. Deutschen √Ąrztetages in Bremen √ľber den Affenpocken-Ausbruch informieren. Unterdessen meldeten mit Sachsen-Anhalt und Baden-W√ľrttemberg zwei weitere Bundesl√§nder Nachweise der Infektion. Zuvor waren bereits F√§lle in Berlin und Bayern bekannt. Proben zahlreicher weiterer Menschen werden analysiert, zudem suchen Beh√∂rden nach Kontaktpersonen nachweislich Infizierter.

"Aufgrund der vielf√§ltigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", hei√üt es in einem Bericht des Bundesgesundheitsministeriums f√ľr den Gesundheitsausschuss des Bundestages. Weltweit sind inzwischen weit √ľber 100 F√§lle nachgewiesen, wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in n√§chster Zeit aus. Offen sei noch, ob sich das seit mehr als 40 Jahren bekannte Virus wom√∂glich ver√§ndert habe, sagten Fachleute der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf.