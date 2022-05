Medien: Tote nach Sch├╝ssen in Grundschule in Texas

Der US-Sender ABC berichtete von zwei Toten und rund einem Dutzend Verletzten nach einem Zwischenfall mit einem "aktiven Sch├╝tzen" in der Kleinstadt Uvalde. Ein Verd├Ąchtiger sei in Gewahrsam genommen worden. Dem Lokalsender Kens5 zufolge war noch offen, ob es sich bei den Todesopfern um Kinder handelte.

Erst vor gut einer Woche hatte ein Sch├╝tze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer er├Âffnet und 13 Menschen get├Âtet. Der 18-j├Ąhrige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.