Tat erinnert an Sandy-Hook-Amoklauf

AmoklĂ€ufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger RegelmĂ€ĂŸigkeit vor. Besondere ErschĂŒtterung hatte ein Massaker an einer Grundschule vor zehn Jahren ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-JĂ€hriger mit schweren psychischen Problemen in Newtown im Bundesstaat Connecticut zunĂ€chst seine Mutter erschossen. Dann war er in seine Grundschule, die Sandy Hook Elementary School, gegangen und hatte dort 20 Schulkinder und sechs Lehrer getötet. Anschließend brachte er sich selbst um. Die Tat löste damals landesweit einen Schock aus und sorgte auch ĂŒber die Grenzen der USA hinaus Entsetzen aus.

Erst vor gut einer Woche hatte ein SchĂŒtze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz. Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung.

Zahl der AmoklÀufe seit 2017 verdoppelt

Im vergangenen Jahr zĂ€hlte die US-Bundespolizei FBI 61 AmoklĂ€ufe mit Schusswaffen in den Vereinigten Staaten. Das seien mehr als 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das FBI in Washington mit. Seit 2017 habe sich die Zahl verdoppelt. 2021 seien bei AmoklĂ€ufen 103 Menschen getötet und 140 verletzt worden. Auch das sei ein Anstieg um knapp 50 Prozent gegenĂŒber 2020. 60 der 61 SchĂŒtzen waren den Angaben zufolge MĂ€nner. Das FBI nutzt fĂŒr die ZĂ€hlung eine strenge Definition: Es geht ausschließlich um FĂ€lle, in denen ein TĂ€ter in der Öffentlichkeit auf Menschen schießt, um sie zu töten. Nicht beachtet werden klassische KriminalfĂ€lle mit Waffengewalt oder etwa Schießereien unter Bandenmitgliedern.