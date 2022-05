Aktualisiert am 27.05.2022 - 19:09 Uhr

K├Âln/Berlin (dpa) - Die Polizei in K├Âln ermittelt gegen 70 Tatverd├Ąchtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell missbrauchten Babys und Kleinkindern besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin, sagte ein Polizeisprecher.

Bei den Ermittlungen in der Hauptstadt wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen (Nordrhein-Westfalen) entdeckt, der Listen mit mutma├člichen P├Ądophilen gef├╝hrt hat. Er soll auch selbst Kinder schwer sexuell missbraucht haben und sitzt in Untersuchungshaft. Deutschlandweit werde in 14 Bundesl├Ąndern gegen Verd├Ąchtige ermittelt. Neben dem Besitz von Fotos und Videos soll ein Teil dieser M├Ąnner auch selbst Kinder vergewaltigt haben.