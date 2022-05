Rouen (dpa) - Mithilfe von Walger├Ąuschen versuchen Helfer einen in der Seine verirrten Orca in Richtung Meer zu leiten. Eine Gruppe unter anderem aus Wissenschaftlern, Polizei und Feuerwehr startete den Einsatz am Wochenende in der N├Ąhe der nordfranz├Âsischen K├╝ste, wie die zust├Ąndige Pr├Ąfektur Seine-Maritime mit Sitz in Rouen mitteilte.