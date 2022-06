Dabei wurden auch die Kontrollen verst├Ąrkt. "Aber sie reichen nicht aus angesichts der immensen Liefermengen", sagt der Europol-Sprecher. Und wenn die Fahnder dann doch einmal zwischen einer Ladung Bananen oder Ananas Pakete mit Kokain entdecken, dann ist das f├╝r die Drogenkartelle kaum mehr als Pech. "Die sagen sich: "Was soll's?"", sagt Op gen Oorth. "Diese Verluste nehmen sie in Kauf."

Vom lukrativen Gesch├Ąft wollen auch immer mehr Gruppen profitieren. Doch mehr Konkurrenz f├╝hrt auch zu mehr Gewalt. Die internationale Bande um den marokkanischst├Ąmmigen Niederl├Ąnder Ridouan Taghi zum Beispiel, dem derzeit in Amsterdam ein gro├čer Prozess gemacht wird, ist ber├╝chtigt f├╝r extreme Gewalt. Auch der Mord am Kriminalreporter Peter R. de Vries in Amsterdam im vergangenen Jahr soll auf das Konto der Bande gehen.