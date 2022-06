Es gab heftige Kritik am Lockdown

Der Lockdown in dem Wirtschafts- und Finanzzentrum der zweitgrĂ¶ĂŸten Volkswirtschaft war Ende MĂ€rz zunĂ€chst fĂŒr fĂŒnf Tage ĂŒber die Pudong-Seite östlich des Huangpu-Flusses verhĂ€ngt worden. Doch wurden die BeschrĂ€nkungen wegen der steigenden Infektionszahlen ausgedehnt und dauerten am Ende zwei Monate. Wegen unzureichender Lieferungen von Lebensmitteln, schlechter medizinischer Versorgung und teils chaotischer VerhĂ€ltnisse hatte es heftige Kritik gegeben.

Auf dem Höhepunkt der Welle zÀhlte Shanghai im April 27 000 neue Infektionen an einem Tag. Am Dienstag meldete die Metropole nur noch 15 neue FÀlle - so wenig wie seit drei Monaten nicht mehr. Landesweit berichtete die nationale Gesundheitskommission nur 68 Neuinfektionen, davon 46 ohne Symptome.

WĂ€hrend der Rest der Welt inzwischen versucht, mit dem Virus zu leben, hĂ€lt das bevölkerungsreichste Land beharrlich an seiner rigorosen Null-Covid-Strategie fest. Mit der Ankunft der Omikron-Variante kĂ€mpft China seit MĂ€rz aber gegen die grĂ¶ĂŸte Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Chinesische Wissenschaftler warnten, dass eine Lockerung ohne BeschrĂ€nkungen zu 1,5 Millionen Toten in sechs Monaten fĂŒhren könnte, da in China viele alte Menschen unzureichend geimpft sind.

Die Lockdowns und QuarantĂ€ne-Maßnahmen in vielen Metropolen und Regionen haben Chinas Wirtschaft stark abgebremst und globale Lieferketten unterbrochen. Die Shanghaier Regierung beteuerte, auf eine komplette Erholung hinarbeiten zu wollen und sich zu bemĂŒhen, "die Zeit und Verluste durch die Epidemie wiedergutzumachen". Viele Unternehmen in Shanghai und der Nachbarprovinz Jiangsu wollen bis Mitte Juni die Produktion wieder voll hochfahren.

Viele Corona-Regeln gelten weiter

Trotz der Lockerungen wollten die Autobauer Volkswagen und Tesla ihre Arbeiter bis Ende nĂ€chster Woche weiter in "geschlossenen KreislĂ€ufen" arbeiten lassen, berichtete die Finanzagentur Bloomberg unter Hinweis auf informierte Kreise. Dabei wohnen die Arbeiter auf dem GelĂ€nde ohne Kontakt zur Außenwelt, womit Risiken verringert und eine stabile Produktion gesichert werden sollen.

RegelmĂ€ĂŸige Corona-Tests werden weiter zum Alltag gehören, auch Abstandsregeln. KindergĂ€rten, Grund- und Mittelschulen bleiben in Shanghai geschlossen. GeschĂ€fte mĂŒssen die Zahl der Kunden auf 75 Prozent der maximalen KapazitĂ€t beschrĂ€nken. Vor der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder auch beim Zutritt zu GeschĂ€ften oder Einkaufszentren in der Hafenstadt muss mit einem Code auf dem Handy ein negativer Test innerhalb von 72 Stunden nachgewiesen werden.