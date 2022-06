Das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen k├╝ndigte an, dass bis zum Ende der Bergungsarbeiten voraussichtlich Mitte n├Ąchster Woche auch der Autoverkehr in der Region von Behinderungen betroffen sein werde. So soll weiterhin der Verkehr von der Autobahn 95 gro├čr├Ąumig umgeleitet werden, die Fernstra├če bleibt in Richtung S├╝den gesperrt.