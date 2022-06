Spezialkran im Einsatz

Zwei Tage nach dem Zugungl├╝ck in Garmisch-Partenkirchen gehen die Aufr├Ąumarbeiten weiter. Dabei soll ein 250 Tonnen schwerer Spezialkran zum Einsatz kommen, um unter anderem die Lok wieder auf das Gleis zu heben. Au├čerdem sei geplant, den umgest├╝rzten Waggon, der am Samstag auf die Bundesstra├če 2 gehoben wurde, abzutransportieren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Daf├╝r m├╝sse der Waggon m├Âglicherweise in zwei Teile geteilt werden. Die Arbeiten d├╝rften einige Zeit dauern.

Ursache noch unklar

Am Samstag machte sich Bayerns Ministerpr├Ąsident Markus S├Âder (CSU) selbst ein Bild von der Lage in Garmisch-Partenkirchen. "Es ist ein unfassbares Ereignis", sagte er sichtlich ersch├╝ttert. Der Zug war auch mit Schulkindern besetzt ÔÇô am letzten Unterrichtstag vor den Pfingsttagen. "Es ist kurz vor den Ferien, im Zug ausgelassene Stimmung, in einer der sch├Ânsten Regionen, die Bayern ja hat ÔÇô und dann passiert so was und ver├Ąndert m├Âglicherweise ein Leben komplett", schildert S├Âder. Er spricht von einem Schock und einem "Stich ins Herz".