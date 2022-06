Nach dem Zugungl├╝ck in Garmisch-Partenkirchen ist nach Angaben der Polizei die Identifizierung der f├╝nf Todesopfer weitgehend abgeschlossen. Demnach handelt es sich um drei Frauen im Alter von 32, 39 und 70 Jahren sowie nach bisherigen Erkenntnissen um eine 51-J├Ąhrige. Das f├╝nfte, am Samstag geborgene Opfer sei ein Junge im Teenageralter, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit. Von den mehr als 40 Verletzten befinde sich eine Person noch in kritischem Zustand.