Unf├Ąlle Bergungsarbeiten und Ermittlungen nach t├Âdlichem Zugungl├╝ck Von dpa Aktualisiert am 06.06.2022 - 17:53 Uhr Lesedauer: 3 Min. Die Reste des Ungl├╝cks werden abtransportiert. (Quelle: Angelika Warmuth/dpa./dpa)

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Nach dem Bahnungl├╝ck mit f├╝nf Toten und 40 Verletzten in Garmisch-Partenkirchen ist der letzte umgest├╝rzte Waggon f├╝r den Abtransport zerlegt worden. Die Ungl├╝cksursache war am Pfingstmontag allerdings weiterhin unklar.

Eine verletzte Person schwebe noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Kirchen hatten f├╝r den Abend zu einem ├Âkumenischen Gebet in die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Garmisch-Partenkirchen eingeladen.

Der DB-Regionalexpress nach M├╝nchen war am Freitagmittag kurz nach der Abfahrt auf der eingleisigen Strecke mit rund 140 Fahrg├Ąsten direkt neben einer Bundesstra├če entgleist. Vier Frauen im Alter von 32, 39, 70 und "nach bisherigen Erkenntnissen" 51 Jahren sowie in Junge im Teenageralter kamen ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Drei Frauen und der Junge konnten erst am Samstag unter den umgest├╝rzten Waggons geborgen werden. Eine Frau war zuvor auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Weil die Verletzten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in mehrere Krankenh├Ąuser, auch in ├ľsterreich, gebracht wurden, hatten bis Samstagmittag noch sieben Menschen als vermisst gegolten.

Ein Schienenkran aus Wanne-Eickel

Drei Stra├čenkr├Ąne und ein aus Wanne-Eickel herangebrachter Schienenkran mit 250 Tonnen Hebeleistung legten die drei ├╝ber eine B├Âschung herabgest├╝rzten Doppelstock-Waggons so, dass sie von Baggern mit Scherenarmen halbiert werden konnten. Die Waggonh├Ąlften wurden dann auf Tiefladern in eine nahe Kiesgrube gefahren. Starker Regen erschwerte die Arbeiten am Freitag und am Sonntag.