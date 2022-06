Notfallbetreuung f├╝r Angeh├Ârige

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagte: "Wir haben umgehend Notfallbetreuungsteams nach Bad Arolsen geschickt, um den Angeh├Ârigen, Mitsch├╝lerinnen und Mitsch├╝lern sowie den Lehrkr├Ąften beizustehen." Ein Team aus der Schule sei auf dem Weg nach Berlin, um den Jugendlichen vor Ort sowie ihren Eltern zur Seite zu stehen.

Die betroffenen Sch├╝ler sollen eine Anlaufstelle in ihrer Schule finden. An diesem Donnerstag werde die Schule ihren Regelbetrieb aufnehmen und zugleich die Sch├╝ler in Empfang nehmen, die aus Berlin mit Bussen zur├╝ckgebracht w├╝rden, sagte der B├╝rgermeister von Bad Arolsen, Marko Lambion (unabh├Ąngig). Betroffen sei eine Abschlussklasse mit 24 Sch├╝lern einer Realschule in Bad Arolsen. Sie sollten betreut und aufgefangen werden.

Der Unfallort befindet sich unweit der Ged├Ąchtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attent├Ąter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei und an den Sp├Ątfolgen starben insgesamt 13 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Die Gegend, in der sich der t├Âdliche Vorfall am Mittwoch ereignete, ist wegen der vielen Gesch├Ąfte, Caf├ęs und Sehensw├╝rdigkeiten oft sehr belebt. Sie ist ein Anziehungspunkt f├╝r Touristen aus dem In- und Ausland.