Bericht USA wollen Testpflicht f├╝r Reisende aus dem Ausland beenden Von dpa 10.06.2022 - 16:33 Uhr Lesedauer: 1 Min. Reisende mit Zielen in den USA m├╝ssen sich bislang am Tag vor ihrem internationalen Flug testen lassen und d├╝rfen nur mit einem negativen Ergebnis an Bord. (Quelle: Christian Charisius/dpa./dpa)

Washington (dpa) - Reisende aus dem Ausland in die USA sollen einem Medienbericht zufolge von Sonntag an keinen negativen Coronavirus-Test vor ihrem Flug mehr vorlegen m├╝ssen.

Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, die Regierung von Pr├Ąsident Joe Biden werde voraussichtlich noch am Freitag verk├╝nden, dass die Gesundheitsbeh├Ârde CDC die Testpflicht aufheben werde. Die US-Reisebranche fordert f├╝r vollst├Ąndig geimpfte Flugreisende seit l├Ąngerem ein Ende der Testpflicht.

Reisende mit Zielen in den USA m├╝ssen sich bislang am Tag vor ihrem internationalen Flug testen lassen und d├╝rfen nur mit einem negativen Ergebnis an Bord. Die Testpflicht gilt unabh├Ąngig vom Impfstatus und sowohl f├╝r Ausl├Ąnder als auch f├╝r Amerikaner. Ausgenommen sind Menschen, die frisch von Covid-19 genesen sind und ein Schreiben eines Arztes oder einer Gesundheitsbeh├Ârde vorweisen k├Ânnen. F├╝r Fl├╝ge innerhalb der USA gilt dagegen keine Testpflicht und nach einem Urteil eines Bundesgerichts auch keine Maskenpflicht mehr.

Die Sprecherin des Wei├čen Hauses, Karine Jean-Pierre, hatte am Mittwoch vergangener Woche gesagt, die Regierung halte an verpflichtenden Coronavirus-Tests f├╝r Reisende aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten fest. ├änderungen an den Vorschriften w├╝rden ausschlie├člich auf Basis der Beurteilung von Gesundheits- und Medizinexperten getroffen.