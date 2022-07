Evaluierung der Corona-Maßnahmen: FDP fordert Entlassung von RKI-Chef Wieler

Auch der FDP-Politiker Frank Sch├Ąffler forderte den R├╝cktritt Wielers. Der Bericht m├╝sse zu personellen "Konsequenzen an der Spitze des RKI f├╝hren", sagte er der Zeitung und f├╝gte hinzu: "Herr Wieler ist offensichtlich nicht in der Lage, die Situation zu verbessern." Der Bericht offenbare eklatante M├Ąngel bei der "Datenlage und der wissenschaftlichen Begleitung der Pandemie". Es sei ein Skandal, dass auf dieser "mangelhaften Basis" dann "teilweise sinnlose Grundrechtseinschr├Ąnkungen beschlossen" worden seien, so Sch├Ąffler.