Urteil im Prozess

Mehrjährige Haftstrafe für Messerstecher von Chemnitz

22.08.2019, 14:53 Uhr | dpa, nhr, AFP

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf Daniel H. in Chemnitz ist der Angeklagte Alaa S. zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landgerichts Chemnitz erging am Donnerstag in Dresden wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Syrer soll der Anklage zufolge Ende August vergangenen Jahres am Rande des Chemnitzer Stadtfests gemeinsam mit einem flüchtigen Tatverdächtigen den 35-jährigen Daniel H. erstochen haben.

Ein Jahr später - Chemnitzer sorgen sich um das gemeinsame Zusammenleben Ein Jahr später Chemnitzer sorgen sich um das gemeinsame Zusammenleben Ein Messerstich, ein Todesopfer, gewaltvolle Ausschreitungen: Chemnitzer Anwohner erinnern sich an die damaligen Ausschreitungen und erklären, wie sich die Stadt heute sieht. Video

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung einen Freispruch. Der Mann hat sich während des Prozesses nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. In einem Fernsehinterview des ZDF beteuerte der 24-Jährige kürzlich jedoch seine Unschuld.

Der Syrer soll gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker am 26. August 2018 am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz den 35-jährigen Daniel H. mit Messerstichen getötet und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. In der Folge kam es in der Stadt zu rassistisch motivierten Übergriffen, die mehr als das Verbrechen selbst auch auf internationaler Ebene ein Schlaglicht auf Chemnitz warfen.







Der Streit um die Frage, ob es "Hetzjagden" gegeben habe, wurde zur Zerreißprobe für die große Koalition und führte dazu, dass der damalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Der Prozess fand aus Sicherheitsgründen in einem Gebäude des Oberlandesgerichtes Dresden statt.