Zusammenstoß von drei Autos

Oberbayern: Zwei Tote, ein Verletzter bei schwerem Unfall

28.10.2020, 08:27 Uhr | dpa

Der Unfallort auf der Bundestraße 300 in Bayern: Ein Fahrer war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. (Quelle: dpa)

Bei einem Zusammenstoß von drei Autos in Oberbayern sind zwei junge Männer gestorben – ein weiterer Mann wurde schwer verletzt. Einer der Männer war nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr geraten.

Schwerer Autounfall bei Schrobenhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Oberbayern: Zwei junge Männer starben bei einem Zusammenstoß von drei Autos, ein weiterer Mann wurde schwer verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 38-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 300 zwischen den Ausfahrten Peutenhausen und Schrobenhausen-Süd in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Bundesstraße ist an der Stelle dreispurig. Zur gleichen Zeit hat im Gegenverkehr nach den Angaben ein 35-Jähriger mit seinem Wagen einen 25-Jährigen überholt. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem Wagen des 38-Jährigen.

Der 38-Jährige und der 35-Jährige wurden in ihren Autos eingeklemmt und starben noch vor Ort. Der 25-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die B300 war im Bereich des Unfalls am Abend zunächst gesperrt.