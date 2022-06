Der Unbekannte hinter dem Code NN-*4229

Die beiden MĂ€nner kommunizierten der Anklage zufolge auf polnisch und niederlĂ€ndisch mit einem Unbekannten. Er hatte am Tag des Anschlags Fotos von Peter R. de Vries geschickt: "Diesen Hund mĂŒsst ihr haben." – "Ich mach' das solo", soll Delano G. geantwortet haben. "Ich finish das." (zu deutsch: Ich beende das.) Nach dem Mord schickte er Berichte an den Unbekannten.

Schon Tage vorher sollen beide MĂ€nner am Tatort gesehen worden sein, vermutlich um die Lage auszukundschaften. Es war bekannt, dass der Reporter nach den Aufnahmen der TV-Show im Studio ganz in der NĂ€he zu Fuß zu seinem Auto in einer Garage ging – ohne Personenschutz.