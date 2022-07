Prozess in China: 2017 verschwundener Milliardär Xiao vor Gericht

MilliardÀr steht in China vor Gericht

FĂŒnf Jahre nach seinem plötzlichen Verschwinden aus einem Hongkonger Luxushotel wird dem chinesisch-kanadischen MilliardĂ€r Xiao Jianhua vor einem Gericht in China der Prozess gemacht. Sie habe Kenntnis von dem Prozess an diesem Montag, erklĂ€rte die kanadische Botschaft in Peking, ohne auf den Ort des Verfahrens oder die VorwĂŒrfe einzugehen. Ihre Vertreter hatten demnach bislang keinen "konsularischen Zugang" zu Xiao.