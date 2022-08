Brand im Berliner Grunewald: "Das wird die größte Gefahr"

Nicht nur Weltkriegsmunition wird vernichtet

Auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei im beliebten Ausflugsgebiet Grunewald lagern nach Angaben der Feuerwehr 25 Tonnen Feuerwerkskörper und Kampfmittel. Dort werden sie regelmäßig von Experten unschädlich gemacht. "In Videos ist zu sehen und zu hören, dass es immer mal wieder kleinere Explosionen und auch größere gibt", sagt Winkelsdorf. Die entscheidende Frage sei nun, welche Altlasten sich noch auf dem Gelände befinden.

Bei dem zu sprengenden Material muss es sich aber nicht zwangsläufig um Dynamit oder große Fliegerbomben aus den Weltkriegen handeln. Auch überlagerte Munition aus Behördenbeständen werde so vernichtet, erklärt Winkelsdorf.

Einiges werde auch in Bunkern gelagert. "Die sind gut, die halten auch im Ernstfall was ab. Nur die Druckwelle, sollte es zu einer Explosion in einem Bunker kommen, birgt ebenfalls enorme Gefahren für die Einsatzkräfte", erklärt Winkelsdorf. Auch Splittermunition könne die Einsatzkräfte treffen.