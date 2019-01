Thailand bereitet sich auf Tropensturm "Pabuk" vor

Tausende Touristen fliehen

04.01.2019

Der Tropensturm "Pabuk" trifft Thailand mitten in der Urlaubssaison. Es ist das erste Mal seit drei Jahrzehnten, dass ein Unwetter dieser Größe dort außerhalb der Monsunzeit auftritt.

Auf den Inseln im Golf von Thailand warten am Freitag Tausende Touristen mit Sorge die Ankunft von Tropensturm "Pabuk". Der von heftigem Regen begleitete Sturm löste bereits schweren Seegang mit bis zu fünf Meter hohen Wellen aus. Alle Schiffe mussten an Land bleiben, die Regionalflughäfen blieben geschlossen. Allein auf der Urlauberinsel Koh Phangan saßen nach Behördenangaben zehntausend Touristen fest.

"Pabuk" ist der erste Tropensturm seit drei Jahrzehnten, der die Region außerhalb der Monsunzeit heimsucht. Nach Angaben von Meteorologen nahm er am Freitagmorgen (Ortszeit) an Stärke zu und erreichte eine Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern.

Im ganzen Süden Thailands wird mit heftigen Regenfällen gerechnet, auch in den Urlaubsregionen an der Andamanensee und in den südlichsten Provinzen Pattani, Narathiwat und Yala. Dass "Pabuk" Taifunstärke erreicht, wurde allerdings nicht erwartet.

"Pabuk" fordert erstes Todesopfer

Auf der besonders bei Tauchern beliebten Insel Koh Tao bereiteten sich die Menschen schon seit Tagen auf den Sturm vor. "Das Wetter verschlechtert sich. Ich habe mich mit Nahrungsmitteln eingedeckt, aber nirgendwo auf der Insel gibt es noch Gas, und im Supermarkt ist auch schon vieles ausverkauft", sagte ein spanischer Tauchlehrer der Nachrichtenagentur AFP.

In der Provinz Pattani nahe der Grenze zu Malaysia kam ein Fischer am frühen Morgen ums Leben, als sein Boot auf der Rückkehr zum Hafen von den Sturmwellen erfasst wurde. Ein anderes Besatzungsmitglied wurde vermisst. Bereits am Mittwoch war auf Koh Samui ein russischer Tourist ertrunken, nachdem er mit seiner Familie trotz Badeverbots schwimmen gegangen und von der starken Strömung ins Meer gezogen worden war.

Viele Urlauber trotzen "Pabuk"

Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen fast leer, sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen. Dort herrscht zurzeit Hochsaison.

Der Bürgermeister von Koh Tao sagte, die Schiffe nach Chumphon auf dem Festland seien völlig überfüllt. Auf der Insel, die vor allem bei Tauchern beliebt ist, harren demnach aber noch einige tausend Urlauber aus, die dem Unwetter trotzen wollen.

Thailands Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab. In diesem Jahr rechnet das südostasiatische Königreich mit einer Rekordzahl von 40 Millionen Besuchern.