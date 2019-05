"Todesopfer wahrscheinlich"

Heftiges Erdbeben erschüttert Peru

26.05.2019, 11:45 Uhr | dpa

Peru wurde von einem starken Erdbeben erschüttert: Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an (Symbolfoto). (Quelle: imago images)

Ein heftiges Erdbeben erschüttert Peru. Die US-Erdbebenwarte gibt die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Es werden schwere Schäden und Todesopfer befürchtet.

Ein starkes Erdbeben hat Peru erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 8,0 an. Der Ausgangspunkt habe 75 Kilometer südöstlich der peruanischen Stadt Lagunas in einer Tiefe von etwa 110 Kilometern gelegen.



Die peruanische Erdbebenwarte IGP gab die Stärke des Bebens um 2.41 Uhr (Ortszeit) mit 7,5 und die Tiefe mit 141 Kilometern an. Berichte über Schäden in der betroffenen Region lagen zunächst nicht vor.

Die Feuerwehr Peru postete auf Twitter ein Video und Fotos der Schäden nach dem Beben:







Primeras imágenes luego de los sismos ocurridos en Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. #AlertasBomberos

Video: @bomberosPE pic.twitter.com/miV5ak8Gf6 — Bomberos Perú (@bomberosPE) May 26, 2019

Auf erbebennews.de heißt es: "Das Erdbeben war in weiten Teilen von Peru und Ecuador teilweise sehr stark zu spüren. Teile Kolumbiens und Brasiliens sind ebenfalls betroffen. Neben den Orten in der Epizentralregion waren auch Küstenstädte betroffen, unter anderem die ecuadorianische Hafenstadt Guajaquil und die peruanische Hafenstadt Trujillo. Schwere Schäden und wahrscheinlich einige Todesopfer infolge des Erdbebens sind wahrscheinlich."

Anfang März hatte ein Erdbeben der Stärke 7,0 den Süden des südamerikanischen Landes erschüttert. Das Beben damals ereignete sich in einer Tiefe von 270 Kilometern. Dabei wurden nach Angaben des Katastrophendienstes Indeci weder Opfer noch Schäden verzeichnet.







"Erdbeben aus einer solchen Tiefe kommen an der Oberfläche deutlich abgeschwächt an", sagte damals der Pressesprecher des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam, Josef Zens.