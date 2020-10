Tag nach Erdbeben

Frau und drei Kinder lebend aus Trümmern in Izmir gerettet

31.10.2020, 13:18 Uhr | dpa

Yachten auf der Seite, Autos davongespült, Trümmer in Straßen: Bilder zeigen, wie der Tsunami in der Türkei gewütet hat. (Quelle: t-online.de/Reuters)

Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Toten auf 27 gestiegen. Drohnenaufnahmen zeigen die Verwüstungen im türkischen Bezirk Seferihisar.

Videos zeigen Verwüstungen durch Tsunami in der Türkei

Ein starkes Erdbeben und ein Tsunami haben in der Ägäis Menschenleben gefordert und Verwüstung hinterlassen. Nun melden Retter, dass 23 Stunden nach der Katastrophe eine Familie lebend geborgen wurde.

Rund 23 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis sind in der westtürkischen Stadt Izmir nach Medienberichten eine Frau und drei ihrer Kinder lebend aus den Trümmern geborgen wurden. Sie wurden unter Applaus auf Liegen zum Krankenwagen getragen, wie auf Aufnahmen des Senders TRT am Samstag zu sehen war. Die Helfer versuchten nach Angaben von TRT anschließend, zum vierten Kind zu gelangen, das noch unter den Trümmern vermutet wurde. Ob es noch lebt, war zunächst unklar.

Zuvor konnten die Rettungskräfte Kontakt mit der Frau aufnehmen. "Wenn du meine Stimme hörst, klopfe drei Mal", rief ein Helfer. Daraufhin gab die Frau ein Lautzeichen. Ihr Ehemann zeichnete nach Angaben von TRT auf, an welcher Stelle der Wohnung er seine Ehefrau vermutete.

Metropole besonders schwer getroffen

Izmir ist mit rund 4,5 Millionen Einwohnern nach Istanbul und Ankara die drittgrößte Stadt in der Türkei. Das Viertel Bayrakli der Metropole wurde besonders schwer getroffen.

Bei dem Beben am Freitagnachmittag sind nach neuesten Angaben 28 Menschen ums Leben gekommen – 26 in der Westtürkei und zwei auf der griechischen Insel Samos. Das Beben hatte nach Angaben der türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6. Die für Erdbeben zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke des Bebens sogar mit 7 an.