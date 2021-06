Zerstörte Häuser, Stromausfall

Tornado fegt über Süd-Tschechien: Tote, viele Verletzte

25.06.2021, 00:53 Uhr | dru, law, dpa

Zerstörung in Moravská Nová Ves: Die Regionen Hodonín und Břeclav wurden am schlimmsten von dem Unwetter getroffen. (Quelle: Šálek Václav/CTK/dpa)

Bilder in den sozialen Medien zeigen die Verwüstung, die ein Tornado im Süden Tschechiens angerichtet hat. Medienberichten zufolge kamen mehrere Menschen ums Leben, viele Verletzte sind zu beklagen.

Ein Tornado hat im Südens Tschechiens erhebliche Zerstörungen angerichtet und auch Todesopfer gefordert. Nach Angaben von ORF und Kronen-Zeitung aus Österreich, die sich auf Rettungskräfte in der Grenzregion beriefen, gibt es mindestens fünf Todesopfer. Die Rettungsdienste vor Ort bestätigten die Zahlen bisher nicht. Das Krankenhaus in Hodonin meldete rund 200 Verletzte.

Laut tschechischen Medien wurden Häuser und Stromleitungen zerstört, mehrere Ortschaften sollen zu großen Teilen ausradiert worden sein. Mehrere Busse seien bei dem Unwetter in Südmähren nahe der Grenze zu Österreich umgestürzt. In vielen Haushalten fiel der Strom aus. Die Feuerwehr warnte die Menschen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Situation sei wie in einem Krieg, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech im Fernsehen.

No ty vole pic.twitter.com/yVHJtU3ZgG — Nedakoňský vidlák (@nedavidlak) June 24, 2021

Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigten die Wucht des Wirbelsturms und die Schäden, die er hinterließ. Zerstörte Fabrikhallen, brennende Trümmer, Autowracks. Der Wetterdienst CHMU bestätigte später, dass es sich um einen Tornado gehandelt habe. Besonders betroffen waren die Gemeinden Hrusky mit knapp 1.500 und Moravska Nova Ves mit rund 2.600 Einwohnern.

Šílený… pic.twitter.com/S4uyGIdsjy — Michal Jimramovský (@MJimramovsky) June 24, 2021

Die tschechische Polizei sprach auf Twitter von einer Katastrophe. Der stellvertretende Bürgermeister des Dorfes Hrusky sagte der Agentur CTK, dass der halbe Ort dem Erdboden gleichgemacht worden sei. "Geblieben sind nur die Mauern, ohne Dach, ohne Fenster", sagte er. Die Menschen hätten sich vor dem Unwetter nicht schützen können.

Zerstörter Hochspannungsmast: In der Unwetterregion fiel flächendeckend der Strom aus. (Quelle: Šálek Václav/CTK/dpa)



Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Breclav führt, war nicht befahrbar, weil Hochspannungsleitungen auf die Fahrbahn gestürzt waren. Die Regierung in Prag versetzte Kräfte der Armee für einen möglichen Hilfseinsatz in Bereitschaft.

Schwere Verwüstungen: Ein Tornado hat im Süden Tschechiens in Grenznähe zu Österreich große Schäden verursacht. (Quelle: Lucka P Přikrylová/Czech Thunderstorm Research Asscociation)



"Alles, was Arme und Beine hat, fährt dorthin", sagte Innenminister Jan Hamacek. Mehrere Rettungsstaffeln mit Hunden waren auf dem Weg, um in Gebäuden nach Verschütteten zu suchen. Laut Kronen-Zeitung waren Kräfte aus dem nahen Niederösterreich im Einsatz. Auch die Slowakei bot Hilfe an.

Den ganzen Abend zogen schwere Sommergewitter durch Südmähren, das für seine Weinanbaugebiete bekannt ist. Die Notrufleitungen waren überlastet. Am Schloss Valtice, das zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, entstand Millionenschaden. An dem Barockbau aus dem 17. Jahrhundert barsten zahlreiche Fensterscheiben.