Nahe Saint-Tropez

Waldbrand in Südfrankreich: Tausende Menschen evakuiert

17.08.2021, 08:08 Uhr | AFP

Im Süden Frankreichs ist am Montag ein schwerer Waldbrand ausgebrochen, rund 750 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Jetzt mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen.

Wegen eines schweren Waldbrandes sind in Südfrankreich tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Evakuierung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Feuerwehr im Département Var am Dienstag mit. Bislang sei niemand zu Schaden gekommen.

Nach Angaben der Präfektur wurden unter anderem mehrere Campingplätze rund um den nahe Saint-Tropez gelegenen Ort Grimaud evakuiert. Das Feuer war am Montag ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit rund 750 Einsatzkräften im Einsatz.