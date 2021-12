"Zweifelsohne wird es mehr geben"

Tornados in den USA – 64 Tote allein in Kentucky

13.12.2021, 18:30 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online

Verheerende Tornados haben in mehreren US-Bundesstaaten viele Opfer gefordert und große Schäden angerichtet. Im besonders betroffenen Kentucky werden noch mehr als 100 Menschen vermisst.

Mehr als 60 Menschen sind bei den verheerenden Tornados in den USA allein im besonders schwer betroffenen Bundesstaat Kentucky ums Leben gekommen. Mit Stand Montagmorgen (Ortszeit) liege die Zahl der bestätigten Toten bei 64, sagte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear. "Zweifelsohne wird es mehr geben." Es handele sich um "die schlimmsten Tornadoschäden, die man sich vorstellen kann", berichtete der sichtlich erschütterte Gouverneur. Es seien "sicher die schlimmsten in unserer Geschichte". Mehr als 100 Menschen würden noch vermisst.

Die Tornados hatten in der Nacht zu Samstag schwere Zerstörungen angerichtet. Nach Angaben Beshears schlug ein Tornado über eine Strecke von 365 Kilometer eine Schneise der Verwüstung, 320 Kilometer davon in Kentucky. Auch in anderen Bundesstaaten kosteten Stürme mehrere Menschen das Leben, Kentucky wurde aber mit Abstand am härtesten getroffen. Medien berichteten von mehr als 30 Tornados in Kentucky, Mississippi, Missouri, Arkansas, Illinois und Tennessee.



Aufnahmen vom Ausmaß der Zerstörung sehen Sie oben im Video oder hier.

Präsident Joe Biden sprach von "einer der schlimmsten Tornado-Serien in unserer Geschichte" und einer "Tragödie". "Wir wissen noch nicht, wie viele Leben verloren gegangen sind und wie groß das Ausmaß des Schadens ist", sagte Biden. Der Präsident sagte den sechs Bundesstaaten die Hilfe der Bundesbehörden zu. Kentucky erklärte der Präsident bereits zum Katastrophenfall und legte damit die Voraussetzungen für Bundeshilfen. Beshear geht davon aus, dass Biden bald nach Kentucky kommen wird.

Wohl weniger Tote als befürchtet

In dem Bundesstaat wurde die Kleinstadt Mayfield mit rund 10.000 Einwohnern von einem besonders heftigen Luftwirbel in Trümmer gelegt. Dort wurde eine Kerzenfabrik dem Erdboden gleichgemacht, in der wegen der Weihnachtszeit rund um die Uhr gearbeitet wurde. Die Zahl der Toten könnte aber geringer sein als zunächst befürchtet. In der Fabrik hätten nach Angaben des Unternehmens 110 Menschen gearbeitet, sagte Gouverneur Beshear. Davon hätten mindestens 94 überlebt – acht Leichen seien gefunden worden, acht weitere Menschen würden noch vermisst.

Der Gouverneur betonte, dass diese Informationen noch nicht bestätigt seien. "Wir hatten viel, viel Schlimmeres befürchtet." Er bete, dass die Zahlen stimmten. Die Behörden waren zunächst von Dutzenden Toten allein in der Fabrik ausgegangen. Beshear erwartete, dass die Zahl der Toten in dem Bundesstaat im Südosten der USA noch auf über 70 bis zu 80 steigen werde. Die bisher identifizierten Toten seien zwischen fünf Monaten und 86 Jahren alt gewesen. Zehntausende Haushalte seien noch ohne Strom. Es gebe einen "Berg von Trümmern".

Ein Baum hat sich durch den Tornado durch ein Auto gebohrt: In Kentucky waren die Schäden am größten. (Quelle: Amira Karaoud/Reuters)



Amazon-Lagerhalle getroffen

In Edwardsville im Bundesstaat Illinois prallte ein Tornado auf eine Amazon-Lagerhalle, als dort in der Nachtschicht Weihnachtsbestellungen bearbeitet wurden. Sechs Leichen wurden dort geborgen, 45 andere Mitarbeiter konnten nach Feuerwehrangaben in Sicherheit gebracht werden. Dutzende Mitarbeiter wurden noch vermisst. Amazon-Chef Jeff Bezos zeigte sich in einer Twitter-Botschaft "untröstlich" über die Todesfälle.

Der Leiter der Feuerwehr von Edwardsville, James Whiteford, sagte, der Einsatz ziele mittlerweile nicht mehr auf die Rettung von Menschen ab, sondern "nur noch auf die Bergung". Auch hier dürfte die Zahl der Todesopfer noch steigen. Auch ein Pflegeheim in Arkansas wurde von einem Tornado getroffen, mindestens ein Heimbewohner in der Stadt Monette kam ums Leben.

Biden will ins Katastrophengebiet reisen

Für die USA ist es die jüngste einer ganzen Reihe von Naturkatastrophen. Allein in diesem Jahr hatte es zuvor schon zahlreiche Stürme, Überflutungen und Waldbrände gegeben. Wissenschaftler warnen immer wieder davor, dass die Heftigkeit von Naturkatastrophen durch die Klimakrise zunimmt. Es sei bekannt, "dass alles intensiver wird, wenn sich das Klima erwärmt", sagte Präsident Biden. Er kündigte an, die Umweltbehörde solle untersuchen, welche Rolle der Klimawandel bei den Wirbelstürmen gespielt haben könne.

Eine Kondolenzbotschaft erhielt Biden vom russischen Staatschef Wladimir Putin, mit dem er erst am Dienstag einen Videogipfel zur Ukraine-Krise abgehalten hatte. In dem Telegramm bekundete Putin laut Kreml sein "aufrichtiges Beileid" wegen des Tornado-Desasters. Papst Franziskus sagte, er bete "für die Opfer des Tornados, der Kentucky getroffen hat". Für Deutschland kondolierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem US-Präsidenten. Mit Erschrecken habe er von den verheerenden Auswirkungen der Tornados erfahren, schrieb Steinmeier am Montag an Biden. "Das Ausmaß an Tod und Zerstörung erfüllt mich mit Trauer."