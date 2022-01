"Betet für uns"

Schwerer Vulkanausbruch im Inselstaat Tonga löst Tsunami aus

15.01.2022, 11:31 Uhr | ann, rtr

Vulkanausbruch im Pazifik: Die Behörden warnen vor Überschwemmungen, es gibt Berichte über zwei Meter hohe Wellen. Bewohner sind aufgerufen, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Vulkanische Aktivität im südpazifischen Inselstaat Tonga hat dem US-Tsunami-Warnzentrum zufolge in der Region einen Tsunami ausgelöst. Es seien Flutwellen mit einer Höhe von rund 60 Zentimetern gemessen worden, teilte die Behörde am Samstag mit. Die meteorologische Behörde von Australien sprach von einer Tsunami-Höhe von 1,2 Metern. Experten berichteten auf Twitter von zwei Meter hohen Wellen in Nuku'alofa, der Hauptstadt von Tonga. Informationen über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor.

Auslöser ist ein heftiger Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Der Vulkan hatte bereits am Freitag Asche, Dampf und Gas bis zu 17 Kilometer in die Luft katapultiert. Asche regnete auch auf Nuku'alofa herab. Am Samstagmorgen soll es zu einer erneuten Eruption gekommen sein, 20 Minuten später überschwemmte der Tsunami Häuser, Straßen und Autos in Tonga. In Orten an der Küste wurde Sirenenalarm ausgelöst.

"Mein Bruder dachte, dass Bomben explodieren"

"Es war gewaltig, der Boden bebte, unser Haus wackelte", berichtete eine Bewohnerin der Hauptstadt dem Nachrichtenportal Stuff. "Es kam in Wellen, mein jüngerer Bruder dachte, dass in der Nähe Bomben explodieren würden." Einheimische riefen die Menschen auf, "für uns zu beten".

Die Fidschi-Inseln sowie Amerikanisch-Samoa sprachen eine Tsunami-Warnung aus. Letztere wurde wenig später aber wieder aufgehoben. Die Bewohner sollten die Küsten "wegen starker Strömungen und gefährlicher Wellen" meiden, hieß es in Fidschi. Ein TV-Reporter aus Fidschi postete ein Video auf Twitter, das zeigte, wie kleinere Flutwellen an Land trafen und Menschen sich in ihren Autos in Sicherheit brachten. Für Australien wurde keine Warnung ausgegeben. Die Behörden in Neuseeland hatten erklärt, die Lage zu beobachten.

Die Menschen in Tonga wurden aufgefordert, die Strände zu verlassen und sich in höher gelegene Gebiete zu begeben. Anwohner am Strand zogen sich auf ihre Dächer zurück und filmten große Wellen, die ihre Häuser erreichten.