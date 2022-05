Riesige Waldbrände in Russland – aber wer soll sie löschen?

Selbst in Friedenszeiten werden Landschaftsbrände in Russland nur gelöscht, wenn sie menschliche Siedlungen bedrohen. Brände, in abgelegen Gegenden, werden sich selbst überlassen. Die unkontrollierten Feuer sind in den vergangenen Jahren zu einem der größten Treiber der Erderhitzung geworden. Nach Berechnungen des Copernikus-Programms der EU haben die Waldbrände in Sibirien allein im besonders heftigen Jahr 2020 etwa 395 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen – das entspricht mehr als 1,1 Prozent der gesamten Emissionen in dem Jahr.