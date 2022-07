Waldbrände in Brandenburg und Sachsen | Weitere Evakuierungen geplant

Menschliches Handeln verursacht nach Angaben des Umweltministeriums mehr als 90 Prozent aller Waldbrände mit bis zu 99 Prozent der Waldbrandschadflächen. "Das macht uns massiv Probleme", berichtete der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag. Nahezu im gesamten Land galt am Montag laut Umweltministerium die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf. Nur in Potsdam-Mittelmark galt die zweithöchste Stufe vier. Brandenburg verfügt über eine Waldfläche von rund 1,1 Millionen Hektar.

Feuer außer Kontrolle: Was führt zu Waldbränden?

In der Lieberoser Heide sind die Einsatzkräfte nach dem großen Brand auf 90 Hektar Fläche vor drei Wochen noch immer mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Bis zu 20 kleinere Brandstellen gebe es noch, sagte Haase. Die Zahl der Feuer seit Beginn der Waldbrandsaison stieg auf rund 376 Brände auf einer Fläche von etwa 930 Hektar. Das Risiko von Waldbränden sei weiter sehr hoch, betonte der Waldbrandschutzexperte.

Waldbrand in Tschechien greift auf Sachsen über

Sachsen bleibt von den Bränden ebenfalls nicht verschont: Ein im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ausgebrochener Waldbrand hat nun auch Deutschland erreicht. Vom Gebiet des Prebischtores in Tschechien aus habe sich das Feuer mit großer Geschwindigkeit bis in den Nationalpark Sächsische Schweiz ausgebreitet, teilte das zuständige Landratsamt Pirna am Montagabend mit. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau löste das Landratsamt Katastrophenvoralarm aus.

Es gebe jetzt fünf Einsatzstellen rund um den Großen Winterberg. Zur genauen Fläche, die in dem unwegsamen, felsigen Gebiet in Flammen steht, konnte ein Sprecher des Landratsamtes Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstagmorgen keine Angaben machen. Touristen sollten die hintere Sächsische Schweiz meiden.

Die Einsatzkräfte hätten sich zu ihrem eigenen Schutz in der Nacht zurückgezogen. Seit Dienstagmorgen 6 Uhr laufe die aktive Brandbekämpfung mit frischen Einsatzkräften. Derzeit seien 250 Feuerwehrleute und Kräfte der Bundes- und Landespolizei vor Ort. Zur Brandbekämpfung seien zudem zwei Wasserwerfer mit jeweils 10.000 Litern Fassungsvermögen und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Wasserversorgung erfolge unter anderem von der Elbe.

"Unser großes Problem ist der Wind", sagte ein Sprecher des Landratsamts noch am Montagabend. Da kämpften insgesamt 250 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Sie waren mit 39 Fahrzeugen bei dem Großeinsatz zugegen. Unterstützt wurden sie zusätzlich von zwei Hubschraubern der Landes- und Bundespolizei. Der Einsatz gestaltete sich nach Angaben des Landratsamts schwierig, da das Gelände unzugänglich ist und starker Wind wehte. Die Löschmaßnahmen konnten so erst am Montagmorgen fortgesetzt werden.

Blick auf den Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz in Hrensko nahe der Grenze zu Sachsen: Der Wind stellt die Einsatzkräfte vor eine Herausforderung. (Quelle: Robert Michael/dpa-bilder)

Mehrere Menschen wurden evakuiert