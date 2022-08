Schon 50 Fälle von Nadelattacken in Spanien

In Spanien soll es in unterschiedlichen Regionen Vorfälle gegeben haben, so die Zeitung "El Pais", darunter auch auf Mallorca. Die spanische Polizei habe von sechs Fällen gesprochen, in denen auf den Partyinseln ermittelt wird – vier auf Mallorca, zwei auf Ibiza. Insgesamt seien in Spanien 50 Nadelangriffe gemeldet worden, schreibt "El Mundo". Man geht aber von mehr Fällen aus – nicht alle werden bemerkt oder zur Anzeige gebracht. Bislang habe es aber keine Festnahmen gegeben. Die "Pinchazos", wie die Angriffe auf Spanisch genannt werden, seien zuerst bei der Stierhatz in Pamplona aufgefallen.