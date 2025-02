Schon wieder hat ein Migrant einen brutalen Anschlag begangen. Der 24-jährige afghanische Asylbewerber, der in München mit einem Auto in einen Demonstrationszug gerast ist, hat mindestens 28 Menschen verletzt, mehrere schwer, darunter auch Kinder. Das Bild eines umgekippten Kinderwagens neben dem Täterauto verdeutlicht die ganze Grausamkeit dieser Terrorattacke.

Mannheim , Solingen, Magdeburg , Aschaffenburg , München: Eine derartige Terrorserie hat es in Deutschland das letzte Mal zu RAF-Zeiten in den Siebzigerjahren gegeben; die Morde des "Nationalsozialistischen Untergrunds" erstreckten sich über einen längeren Zeitraum.

Bei all den Taten des vergangenen und dieses noch jungen Jahres waren Migranten aus Arabien oder Afghanistan die Täter. Sie mögen aus unterschiedlicher Motivation gehandelt haben, die Folge ist dieselbe: Die Politik verstrickt sich in atemlose Debatten, in denen es zu wenig um wirksame Lösungen für das eklatante Sicherheitsproblem geht, dafür viel um gegenseitige Schuldzuweisungen, Brandmauern, Ablenkungsmanöver und Schaufensterpolitik.

Zugleich wachsen bei vielen Bürgern die Verunsicherung und die Angst: Kann man sich noch sicher im öffentlichen Raum aufhalten, kann man noch auf Demos, Stadtfeste, Versammlungen gehen – oder schwingt nun immer die Gefahr mit, zum Opfer zu werden? Kann man seine Kinder noch ausgehen lassen, was ist mit Fußgängerzonen, Diskotheken, Schulen? Wenn ein Auto oder ein Messer genügt, um Dutzende Menschen zu verletzen oder gar zu töten, wenn es scheinbar jede und jeden treffen kann, lebt die Republik in Angst.

Dieses Versagen ist schlimm. Es erschüttert das Vertrauen in die Regierenden, in die Fähigkeit des demokratischen Rechtsstaats, seine Bürger zu schützen. Welche Stadt trifft es als nächste? Auf welchem Marktplatz, in welchem Zug könnte der nächste Täter zuschlagen? Solange Bürger mit der Angst leben müssen, dass es jeden Tag wieder passieren kann, ist Deutschland kein sicheres Land. Das ist die grausame Wahrheit. Geht das noch länger so weiter, werden die Radikalen triumphieren.