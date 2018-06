Messerangriff in Viersen

15-Jährige tot – Polizei ermittelt in alle Richtungen

12.06.2018, 09:02 Uhr | dpa

Der Tatort in Viersen: Polizisten durchsuchen ein Gebüsch. (Quelle: David Young/dpa)

In einem Park in Viersen ist eine junge Frau mit einem Messer attackiert worden und erlag später ihren Verletzungen. Ein Verdächtiger wurde freigelassen.

Wieder ist ein Teenager in Deutschland Opfer einer tödlichen Attacke geworden: Im nordrhein-westfälischen Viersen ist am Montag eine 15-Jährige in einem Park niedergestochen und tödlich verletzt worden. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Ein möglicher Tatverdächtiger stellte sich später auf einer Polizeiwache, wie die Ermittler mitteilten. Der aus der Türkei stammende 25-Jährige hatte sich bei der Fahndung nach dem Täter einer Polizeikontrolle entzogen. Mittlerweile ist er wieder frei. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: "Der hatte aus einem völlig anderen Grund Angst vor der Kontrolle und ist deswegen laufen gegangen."

Mutter bricht bei Besuch des Tatorts zusammen

"Wir ermitteln in alle Richtungen und auf Hochtouren", sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagabend in Mönchengladbach. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um eine Jugendliche aus Viersen mit rumänischer Herkunft.

Bei einem Besuch der Eltern am Tatort spielten sich emotionale Szenen ab. Als die Mutter Gedenkkerzen auf der Wiese niederlegte, brach sie mit Weinkrämpfen zusammen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", teilte er am Abend mit. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen."

Serie von erschütternden Gewaltverbrechen

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere Jugendliche nach Gewaltverbrechen gestorben. Erst am Wochenende war wenige Tage nach seiner Flucht aus Deutschland der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.

Im März war die 14-jährige Keira in Berlin umgebracht worden. Ein 15-jähriger deutscher Mitschüler hat gestanden, sie am 7. März erstochen zu haben. In Flensburg war ebenfalls im März eine 17-Jährige mit einem Messer getötet worden, ein 18-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan wird des Totschlags verdächtigt. Behörden gehen von einer Beziehungstat aus.

Im Dezember 2017 war eine 15-Jährige in einem Drogeriemarkt in dem rheinland-pfälzischen Ort Kandel erstochen worden. Am 18. Juni beginnt der Mordprozess gegen den angeblich gleichaltrigen Ex-Freund aus Afghanistan nach Jugendstrafrecht. Der Fall hatte eine Debatte über die Altersfeststellung von Flüchtlingen ausgelöst.

Im Oktober 2016 war in Freiburg die 19-jährige Studentin Maria L. Opfer eines Sexualmords geworden. Der Täter, ein junger Flüchtling, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.